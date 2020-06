Żużlowcy rozpoczną ligę bez sparingów. „To nie jest problem”

Inni zawodnicy zagraniczni Falubazu – Duńczyk Michael Jepsen Jensen i Szwed Antonio Lindbäck – również pozytywnie oceniają przygotowania do sezonu , który z powodu pandemii koronawirusa wystartuje z ponad dwumiesięcznym opóźnieniem. - Moje motocykle radzą sobie całkiem nieźle. Testowałem także nowe silniki i tu potrzebuję jeszcze trochę czasu, aby odpowiednio je dopasować. Mam jednak silniki z ubiegłego roku i one spisują się doskonale. Kilka dodatkowych okrążeń i wszystko będzie OK – powiedział Michael Jepsen Jensen. - Czuję się bardzo dobrze. Testowałem kilka swoich silników i wydaje mi się, że znalazłem coś, co dobrze się tutaj sprawuje. Jestem z tego powodu zadowolony – dodał Antonio Lindbäck.

Trójka obcokrajowców zielonogórskiej drużyny ma podobne zdanie na temat meczów sparingów, których, zgodnie z regulaminem, przed startem ligi rozgrywać nie można. - Brak sparingów to nie jest dla mnie jakiś większy problem – mówił Martin Vaculik. – Oczywiście, fajnie byłoby, gdyby kilka sparingów odbyło się, ale my jesteśmy doświadczonymi zawodnikami, czujemy się bardzo dobrze na motocyklach, dlatego te jazdy przeciwko sobie, wystarczą nam. A sparingów nikt nie może rozgrywać, dlatego wszyscy są w podobnej sytuacji.

Michael Jepsen Jensen też uważa, że… - Nie ma to większego znaczenia. Trenujemy spod taśmy, więc mamy okazję odpowiednio przygotować się do zawodów. Ja czuję się gotowy do meczu ligowego i to najważniejsze. Pamiętam, że dwa lata temu przed pierwszym meczem w Tarnowie odjechaliśmy jeden lub dwa treningi. Dziś mamy tej jazdy o wiele więcej. Wszyscy jesteśmy też w takiej samej sytuacji, więc nie powinno to być problemem.