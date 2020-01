Żużlowcy Stali i Falubazu wyjechali na zgrupowanie reprezentacji Polski [ZDJĘCIA]

Po dwóch latach (w latach 2018-19 zgrupowania odbywały się w Zakopanem) biało–czerwoni ponownie wyjechali do pensjonatu Orla Skała w Szklarskiej Porębie. Tam spędzą wspólnie czas do 30 stycznia.

W tegorocznym zgrupowaniu bierze udział po dziesięciu zawodników reprezentacji seniorów i juniorskiej. Sześciu z nich to żużlowcy lubuskich klubów – Bartosz Zmarzlik, Szymon Woźniak, Krzysztof Kasprzak, Mateusz Bartkowiak (wszyscy truly.work Stal Gorzów) oraz Patryk Dudek i Norbert Krakowiak (obaj Stelmet Falubaz Zielona Góra).

Zawodnicy będą pod opieką selekcjonerów reprezentacji Marka Cieślaka oraz Rafała Dobruckiego, a także Arkadiusza Osienienko (trener przygotowania fizycznego) oraz Jana Supińskiego (psycholog). Oprócz zajęć sportowych na kadrowiczów czeka również sporo zajęć integracyjnych, a także wykładów. Do Szklarskiej Poręby przyjedzie między innymi przedstawiciel POLADA, czyli Polskiej Agencji Antydopingowej.

A jeśli chodzi o aspekt sportowy, to żużlowców czekają m.in. treningi na nartach oraz na sali gimnastycznej. Zgrupowanie jest pierwszym etapem przygotowań do rywalizacji o medale mistrzostw świata i Europy oraz walki o skład na zawody Speedway of Nations.