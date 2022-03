Żużlowcy Stelmetu Falubazu Zielona Góra szykują się do treningów na torze. „Już pojawił się głód jazdy”

A jak zawodnicy zielonogórskiej drużyny szykują się do pierwszych jazd na motocyklu? Mówili o tym w rozmowie z reporterem FalubazTV:

Piotr Protasiewicz:

- Wyjazd na tor planowany jest na około 10 marca. Jeśli nie będzie nagłych kataklizmów pogodowych, to będę czekał grzecznie na możliwość pojeżdżenia w Zielonej Górze. Jeśli jednak sytuacja z pogodą niezbyt dobrze by się układała, to pewnie będziemy szukali możliwości jazdy gdzie indziej. Na razie jest duży spokój. Pewnie w okolicach końcówki pierwszego tygodnia marca będziemy rozglądać się w pierwszej kolejności za pogodą, a później za warunkami torowymi. Plan jest taki, żeby zacząć treningi w Zielonej Górze. Pierwsze próby mają być „rozjeżdżeniem”, by wejść łagodnie w fazę sparingów.