Żużlowcy Stelmetu Falubazu Zielona Góra w ostrym treningu. Zasuwają starsi i młodsi

Seniorzy trenują od listopada

- Nasze życie to jest jeden wielki trening – śmieje się jeden z liderów zielonogórskiego zespołu Krzysztof Buczkowski, dodając, że przygotowania do nowego sezonu rozpoczął w połowie listopada. – Cały czas się ruszam, jestem aktywny. Mam określony plan, który realizuję. W tej chwili tygodniowo to sześć-siedem jednostek. Staram się podtrzymać bazę, a później już tylko zwiększanie intensywności, następnie jest czas na regenerację. Na przełomie lutego i marca będzie jeszcze inaczej, ale wtedy myślami będziemy już na torze – mówił popularny „Buczek”.

Seniorska ekipa Stelmetu Falubazu trenuje indywidualnie. O ich formę spokojny jest Piotr Protasiewicz. – Jestem w stałym kontakcie z każdym z żużlowców. Wiem doskonale, czym się zajmują, to są zawodowcy. Wiadomo, że jeśli ktoś czegoś nie zrobił w trzy miesiące, nie zrobi tego w pięć dni. Każdy wie, co do niego należy, to nie są czasy, by trzeba było kogokolwiek kontrolować – dodał dyrektor sportowy Falubazu.