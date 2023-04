Żużlowy hit dla Enei Falubazu Zielona Góra! Piorunująca końcówka zielonogórskich żużlowców

- Super, cieszę się, że nasz drużyna wygrała - mówił Krzysztof Buczkowski. - Należy podkreślać to, że wciąż jeździmy bez zawodnika na pozycji U24. Czekamy z utęsknieniem na Luke'a Beckera, bo to pewnie on szybciej dojdzie do zdrowia [kontuzjowany też jest Wiktor Trofimow - red.] i będzie nam pomagał. Juniorzy robią, co mogą, starają się, ale najważniejsze jest to, że stanowimy monolit i zdobywamy dużo punktów. Mecz był stresujący, elektryzujący, ale poradziliśmy sobie, jest dobrze.