Żużlowy hit w Zielonej Górze. Lider Stelmet Falubaz Zielona Góra zmierzy się z wiceliderem Polonią Bydgoszcz

„ZZ” za Piotra Protasiewicza

Sztaby szkoleniowe najlepszych w tej chwili I-ligowych zespołów ustaliły składy, w jakich ekipy przystąpią do rywalizacji. W zestawieniu zielonogórzan – jedynej drużyny, która jeszcze nie przegrała – jest kapitan Piotr Protasiewicz, ale wiadomo, że zawodnik nie wystartuje. „Protas” zrobił sobie przerwę w startach, którą wykorzystuje na podreperowanie zdrowia. W mecz z Polonią Falubaz zastosuje zastępstwo zawodnika.

Matej Žagar po drugiej stronie barykady

Z bydgoskim zespołem do Zielonej Góry przyjedzie m.in. Matej Žagar, który w poprzednim sezonie ścigał się w barwach Falubazu. Miał kiepski sezon, jego słaba jazda mocno przyczyniła się do tego, że „Myszy” spadły z PGE Ekstraligi. Teraz będzie się starał utrudnić zielonogórzanom powrót do najwyższej klasy rozgrywek. Słoweniec miał wypadek w ostatnim meczu Polonii z ROW-em Rybnik (45:45), ale bydgoszczanie zapewniają, że zawodnik wystartuje w Zielonej Górze.