Zwrot pieniędzy za dojazd do pracy. Można dostać ulgę do 300 zł miesięcznie. Jak to zrobić?

O zwrot kosztów za paliwo mogą starać się osoby dojeżdżające do pracy samochodem lub komunikacją miejską (publiczną). Jeśli zakład pracy znajduje się w innej miejscowości niż jesteśmy zameldowani, zwrot kosztów wynosi do 300 złotych miesięcznie. Jeśli pracujemy w tym samym mieście, w którym mieszkamy, zwrot jest niższy i wynosi do 250 zł miesięcznie.

Co zrobić, by odzyskać koszty zakupu paliwa - szczegóły w galerii: