Życie w PRL. Mleko pod drzwi. Tak było

Szary, ciemny poranek w mieście rozpoczynał szklano-metalowego łoskot, słyszany we wszystkich okolicznych blokach. Co to za hałas? To przed osiedlowym sklepem rozładowywano mleko.

Każdy pracujący dzień tygodnia zaczynał się od przybycia roznosiciela mleka. Codziennie pod drzwiami pojawiały się litrowe butelki z mlekiem.