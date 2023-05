Żyj w zgodzie z przyrodą. Uczniowie z 11 szkół rywalizowali w lesie, a motywem przewodnim był szop pracz

Lasy Państwowe od 20 lat prowadzą zorganizowaną działalność edukacyjną

Szop pracz motywem przewodnim konkursu "żyj w zgodzie z przyrodą"

Motywem przewodnim tegorocznego konkursu był szop pracz – gatunek od dawna uznany za inwazyjny. Pomimo swojego sympatycznego wyglądu, szop pracz stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia rodzimych gatunków zwierząt, a także dla człowieka. Zatem warto propagować wiedzę na temat tego zwierzęcia. - My się podzieliliśmy, ja biorę udział w części przyrodniczej, jeden kolega w malarskiej, a drugi w sportowej – mówi Nadia Gierek z SP-15 w Zielonej Górze. – Długo nie musiałam się przygotowywać do konkursu, ale kilka ważnych tematów powtórzyłam. Atmosfera jest bardzo fajna, można poznać uczniów z innych szkół. A przy okazji nauczyć się wielu ekologicznych zachowań. Nauczycielka przyrody, biologii i geografii w SP-15 w Zielonej Górze, Maja Olejnik – Rutkowska, podkreśla, że szkoła razem z Lasami organizuje te zmagania już od 25 lat. Dzieci wykazują się wiedzą przyrodniczą i ekologiczną. Poznają szopa pracza i bawią się w trzech różnych konkurencjach sportowych.

Konkurs "Żyj w zgodzie z przyrodą" kształtuje postawy ekologiczne

- Celem konkursu jest kształtowanie postaw ekologicznych, bo w szybkim tempie zanieczyszczamy środowisko i edukacja od jak najmłodszych lat jest bardzo wskazana – mówi Maja Olejnik – Rutkowska. – Dzieci bardzo chętnie uczą się np. o lesie w lesie.

Kaja Borzęcka z Nadleśnictwa Zielona Góra zauważa, że konkurs co roku cieszy się dużą popularnością. Nie odbył się tylko w czasie pandemii koronawirusa. To bardzo istotne, by uświadamiać społeczeństwo w kierunku przyrodniczym, ekologicznym.

- Działalność edukacyjna skierowana jest nie tylko do uczniów, ale i osób dorosłych. Prowadzimy zajęcia nie tylko w szkołach, ale i w lesie czy organizując wycieczki, sadzenie lasu – podkreśla Kaja Borzęcka.