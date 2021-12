Żyją wśród nas: Jarosław Grzegorzewski. Kiedy pasja zamienia się w misję

Misja sposobem na życie

W życiu imał się różnych profesji. Ostatnia, ponad dziesięcioletnia praca w charakterze ochroniarza zakończyła się wypowiedzeniem. Wtedy pomysł na życie podsunęła mu bliska osoba. Była żona. Nie wiedział jeszcze, że praca stanie się dla niego misją, której pomimo zmęczenia nigdy nie będzie chciał skończyć wypełniać. Jarosław Grzegorzewski postanowił jak sam mówi „ spróbować swoich sił w medycynie”.

Radykalna zmiana i tematy tabu

- Stwierdziłem, że w sumie twardy jestem to spróbuję. Przez długie lata byłem sanitariuszem, a później ukończyłem szkołę ratownictwa medycznego. I od dziesięciu lat jestem ratownikiem medycznym. I tak to wyszło – wspomina Jarosław Grzegorzewski – trochę przypadek, ale się udało.

Czy się bał odpowiedzialności? Nie myślał o tym. Podchodził do pracy zadaniowo. Takie niezatarte wspomnienie, które chyba otworzyło go na różne zdarzenia w pracy ratownika to pierwszy zgon pacjenta. Żeby nie analizować i nie przeżywać wciąż na nowo sytuacji trzeba było wytłumaczyć sobie, że wszyscy kiedyś umrzemy. Jedyne z czym nie może się oswoić to śmierć dzieci. Do dnia dzisiejszego nie potrafi nad takimi zdarzeniami przechodzić do porządku dziennego.