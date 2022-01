Żyją wśród nas. Juliusz Skorek - warto oswoić nauki ścisłe

Ukończył studia na pięciu kierunkach: fizyka, matematyka, informatyka, biologia i historia. Wszystko to jest w sferze jego zainteresowań. I wszystko, jak twierdzi, przenika się płynnie. Na pytanie, co dla niego jest w życiu najważniejsze odpowiedział: spokój i harmonia życiowa.

Historycznie w domu było od zawsze

Chęć poszukiwania odpowiedzi na egzystencjonalne pytania wyniósł z domu. Miałam okazję poznać go lata temu, w momencie, kiedy był mniej więcej na półmetku naukowej drogi. Zdeklarowaną humanistkę zaraził szacunkiem do nauk ścisłych. Tłumaczył cierpliwie zjawiska rządzące światem w sposób, który był dla mnie fascynujący i o dziwo zrozumiały. Opowiadać o zawiłych procesach potrafi tak, że czuje się niedosyt rozmów, które przenoszą w inny świat i pozwalają nabrać do wszystkiego dystansu. Do Zielonej Góry przyjechał z rodzicami jako siedmiolatek.