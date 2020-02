Zyskowski i Koszarek zagrają w reprezentacji Polski!

- Myślimy o przyszłości reprezentacji, stąd powołania dla Aleksandra Balcerowskiego i Łukasza Kolendy. Ci zawodnicy mają ogromny talent i już teraz musimy ich przygotować na to, co czeka ich w przyszłości. To też dobry moment dla Jarosława Zyskowskiego, który rozgrywa świetny sezon w Stelmecie Enei BC Zielona Góra. Michał Michalak również indywidualnie prezentuje się rewelacyjnie w tych rozgrywkach. Był bardzo blisko składu w poprzednich latach, ale gra na pozycji, gdzie konkurencja jest ogromna. Teraz dostanie szansę - powiedział dla strony PLK trener Taylor.

Skład reprezentacji Polski na mecze z Izraelem i Hiszpanią:

Rozgrywający:

1. Łukasz Kolenda, Trefl Sopot

2. Łukasz Koszarek, Stelmet Enea BC Zielona Góra

3. A.J. Slaughter, Real Betis Sewilla (Hiszpania)

Rzucający:

4. Karol Gruszecki, Polski Cukier Toruń

5. Michał Michalak, Legia Warszawa

Niscy skrzydłowi:

6. Michał Sokołowski, Anwil Włocławek

7. Jarosław Zyskowski, Stelmet Enea BC Zielona Góra

Silni skrzydłowi:

8. Aleksander Balcerowski, Herbalife Gran Canaria (Hiszpania)

9. Aaron Cel, Polski Cukier Toruń

10. Tomasz Gielo, Iberostar Teneryfa (Hiszpania)

Środkowi:

11. Adam Hrycaniuk, Asseco Arka Gdynia

12. Damian Kulig, Polski Cukier Toruń