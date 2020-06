310 osób z województwa lubuskiego jednego dnia trafiło na kwarantannę! Wszyscy pracują w Niemczech. Co tam się stało?

Kierowca na kwarantannie

Jednak to nie wszystko. - Około 17:30 kierowca autobusu został powiadomiony, że również został objęty kwarantanną i ma zakończyć pracę. Nieoficjalnie dowiedziałem się, że szef kazał mu mimo wszystko jechać i zabierać kolejne osoby - z Zielonej Góry i Krosna do Słubic. Tam dojechał około 20, a na jego miejsce usiadł kolejny kierowca, który pojechał do Grossbeeren, by zawieźć ludzi do pracy - mówi nasz Czytelnik.