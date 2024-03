Oficjalny awans potwierdzony. Zastępca została komendantem Straży Miejskiej w Zielonej Górze. Jedyna kobieta na takim stanowisku w regionie

Straż Miejska kojarzy mi się z mandatami. Nie jestem tego zdania. Dla mnie interwencja, którą podejmuje strażnik, jest załatwiona nie wtedy, kiedy mi przyniesie z miasta, mówiąc w cudzysłowie 5 mandatów, 10 pouczeń i 4 przypadki, których konsekwencją będzie skierowanie do sądu wniosków o ukaranie, ale wtedy, kiedy jest cisza, spokój, ład i porządek, tzn. że interwencję trzeba załatwić w taki sposób, żeby nie wróciła i obie strony były zadowolone. Wiem, że kompromis, to sytuacja, w której żadna ze stron nie jest zadowolona, ale jakoś problemy mieszkańców naszego miasta, trzeba rozwiązywać. To jest moje podejście. Nie rozliczam strażników za mandaty, tylko za załatwienie sprawy, czyli rozwiązanie problemu mieszkańca. To, co ludziom w straży przeszkadza, to jest to, że jest restrykcyjna, czasami trzeba sięgnąć po bloczek mandatowy.

W 2008 roku pisaliśmy w Gazecie Lubuskiej, że była Pani jedną z pierwszych kobiet w Polsce na stanowisku Komendanta Straży Miejskiej. To było w Żarach. Potem była Pani komendantką w Krośnie Odrzańskim. A od zeszłego roku pełni Pani obowiązki komendanta Straży Miejskiej w Zielonej Górze. Jest Pani kobietą, która nie boi się wyzwań? Pamiętam ten artykuł o babie do dzisiaj [śmiech]. W województwie lubuskim jestem jedyną komendantką straży miejskiej. Jak zaczynałam, to w Kargowej była pani Kasia komendantką, ale nie pamiętam, jak długo. W Żarach był konkurs na takie stanowisko, do którego przystąpiłam. Miesiąc trwało, zanim komisja podjęła decyzję. Może jestem w błędzie, ale taki mam wniosek, że wprawdzie zaprezentowałam się najlepiej, ale z drugiej strony, były wątpliwości, bo jestem kobietą. W Krośnie Odrzańskim było podobnie. Wytypowano dwie osoby, w tym mężczyznę, który też miał doświadczenie na takim stanowisku. Znów był moment zawahania komisji, ale już nie tak długi.

Straż miejska to nadal miejsce, w których kobiet w mundurze nie ma dużo.

W Krośnie miałam jedną dziewuszkę i chłopaków, w Żarach nie było inaczej. Tak samo jest w Zielonej Górze. Zarządzam mężczyznami. Mam takie poczucie, że to są moje chłopaki. Z jednej strony mają robić, co im każę, a z drugiej poszłabym za nimi w ogień. Jestem niczym żelazna dama. Emocje mocno trzymam na wodzy. Nam kobietom jest z reguły ciężko, szczególnie, kiedy w grę wchodzi rodzicielstwo. Ale mamy też zalety. Kiedy przyszłam do Krosna, ówczesny burmistrz, obecny wojewoda Marek Cebula przedstawiał swoich pracowników na forum „Gmina przyszłości” i wywołał mnie. Jeszcze nie miałam munduru, wyszłam po cywilnemu. Powiedział: „Tak proszę państwa, kobieta. Może to się sprawdzi, bo kobiety są chyba lepiej poukładane”. To mi utkwiło w głowie. Minęło 10 lat współpracy. Zmiana odbyła się dla mnie bardziej na zasadzie przyjęcia nowego wyzwania, niż pożegnania się. Do dzisiaj mam bardzo dobre relacje z panem wojewodą, panem starostą krośnieńskim i pracownikami. Myślę, że nikt o mnie złego słowa nie może powiedzieć, chyba tylko to, że odeszłam. Ale na pewno zrozumieli, że zwyczajnie potrzebowałam zmiany i wyzwania.

Przyznaje, że nie musi w pracy rzucić wiązankę, żeby pracownicy słuchali Mariusz Kapała / GL

Opisaliśmy ostatnio w GL historie kilku kobiet z Zielonej Góry, które zmieniły swoje życie o 180 stopni. Rzuciły swoją wieloletnią pracę i zostały kierowcami autobusów MZK. Wiele innych kobiet w komentarzach pod linkiem do artykułu na Facebooku, podziwiało te panie. Pisały, że też tak by chciały zacząć wszystko od nowa. Co sprawiło, że chciała Pani pracować w straży miejskiej?

Szczerze? Skończyłam prawo i zawsze ta praworządność mnie ciągnęła. Lubię, jak jest wszystko poukładane, lubię ład i porządek od linijki. Wszystko muszę mieć rozplanowane. Przyglądałam się służbom mundurowym, ale 6 - 9 miesięcy na szkolenie nie wchodzi w grę, kiedy w domu jest trzymiesięczne dziecko. Patrzyłam na to racjonalnie. Poszukałam czegoś na miejscu. Pracowałam w firmie prywatnej. Zaczęło się żartobliwie. Koleżanka powiedziała, że przyjmowali do straży miejskiej, ale pewnie tylko mężczyzn. A ja odpowiedziałam: „No co ty? Pójdę i przyjmą mnie”. Ale nie planowałam nowej pracy, tak to tylko powiedziałam. Po jakimś czasie zadzwoniła, wypomniała mi to i powiedziała, że znów jest nabór do straży. Poczułam się zobligowana i złożyłam dokumenty.