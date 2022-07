40 lat minęło… To był wyjątkowy dzień dla Andrzeja Huszczy, żużlowej legendy Falubazu Zielona Góra

- Byłem zawodnikiem rezerwowym. Ale okazało się, że Gienek Błaszak ze Startu Gniezno nie przyjedzie, bo ma kontuzję – wspominał Andrzej Huszcza. - Myślę, że klub mi trochę pomógł i we wtorek dowiedziałem się, że będę startował. Następnego dnia powiedziałem o tym mojej żonie Małgosi. Była w zaawansowanej ciąży z drugą córką, przeżywała to. I już o pierwszej czy drugiej w nocy obudziła mnie, że chyba będzie rodzić. Zawiozłem ją do szpitala w Zielonej Górze.