Zapisz się na charytatywny Bieg dla Transplantacji w Zielonej Górze. Dzieci też mogą pobiec

Bieg dla Transplantacji to bieg charytatywny. Pieniądze uzyskane z cegiełek startowych w całości są przekazywane podopiecznym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Nerka” – Ani i Martynce – obydwie nastolatki są po przeszczepie nerek. Minimalna cegiełka to 50 zł dla osoby dorosłej i 20 zł dla osób od 16. roku życia (oczywiście kwota może być większa). Wpłaty można dokonać na konto: mBank 63 1140 1850 0000 5006 3600 1004. W tytule należy wpisać: „BIEG”, imię i nazwisko zawodnika (lub zawodników jeżeli z jednego konta dokonywana jest opłata za więcej niż jednego uczestnika biegu).

Trasa Biegu dla Transplantacji

Trasa biegu liczy ok. 6 km ścieżkami Parku Poetów przy ul. Wyspiańskiego 60 w Zielonej Górze. Jest to dystans, który mogą pokonać zarówno zawodowcy, jak i amatorzy.

Od czasu pandemii bieg odbywa się w dwóch formułach. Pierwsza jest formą tradycyjną ze startu wspólnego. Odbędzie się 19 maja o godz. 11.00. Natomiast druga, to forma zdalna i tu trasę można pokonać w terminie 13-17 maja br. Każdy uczestnik biegnie indywidualnie w dogodnym dla siebie czasie. Po biegu przesyła potwierdzenie pokonania trasy w postaci jej zapisu (screen z dowolnej aplikacji biegowej podpisany imieniem i nazwiskiem). W przypadku biegu tradycyjnego trasę należy pokonać maksymalnie w czasie 70 min., natomiast w biegu zdalnym nie ma limitu czasu, można trasę pokonać np. biegnąc, spacerując czy idąc z kijami nordic walking.

Każdy z uczestników biegu otrzyma pamiątkowy medal koszulkę i gadżety od organizatorów i partnerów biegu. Zwycięzcy biegu otrzymają też pamiątkowe puchary.