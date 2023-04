Ależ pokazaliście wielką moc. Dzięki Wam koszykarze Zastalu Zielona Góra rozbili Spójnię Stargard Mariusz Kapała Cezary Konarski

Kapitalnie spisali się kibice Zastalu Zielona Góra w hali CRS podczas piątkowego (14 kwietnia) meczu Energa Basket Ligi. Ponieśli swój zespół do wysokiego zwycięstwa (101:82) nad PGE Spójnią Stargard. Zielonogórzanie są już bardzo blisko awansu do fazy play off. Obejrzyjcie zdjęcia z trybun hali CRS.