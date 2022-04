Ależ to były emocje! Zielonogórska hala drżała. Kibice ponieśli koszykarzy Enei Zastalu BC do zwycięstwa nad Śląskiem Wrocław

Fani Zastalu byli świadkami dwóch niezwykle zaciętych meczów. Gorąco było zarówno na boisku, jak i na trybunach. Hala CRS w tym sezonie chyba jeszcze tak nie drżała. Kibice znakomicie nieśli koszykarzy do dwóch zwycięstw. Trzecie spotkanie Zastalu ze Śląskiem odbędzie się 25 kwietnia we Wrocławiu. Drużyna, która wygra trzy mecze awansuje do półfinału rozgrywek.

Zobaczcie w naszej GALERII zdjęć, jak kibice wspierali zastalowców w hali CRS >>>>