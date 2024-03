Atak i grabież na stadionie Falubazu Zielona Góra! Sceny jak z gangsterskiego filmu

- Około dwudziestu facetów wbiegło na teren stadionu. Wyrwali naszym kibicom niemal wszystkie worki z bluzami i uciekli – opowiadał naoczny świadek zdarzenia, który zadzwonił do nas tuż po tym, jak doszło do grabieży. – Byliśmy zszokowani, zupełnie nie wiemy kto to mógł być. Ktoś mówił, że zdążył zauważyć tablicę rejestracyjną jednego z samochodów. Ponoć pochodziła z województwa pomorskiego, z Grudziądza. Na szczęście fizycznie nikt nie ucierpiał.