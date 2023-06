Awansowali, ale ZKS II Zielona Góra w Superlidze nie zagra. Szkoda

- Przy normalnym układzie mielibyśmy dwie ekipy na najwyższym szczeblu – dodał trener ZKS-u, który jednak jest świadomy tego, jaki będzie możliwy scenariusz. ZKS prawdopodobnie odsprzeda to miejsce jednemu ze spadkowiczów. - Wiedzieliśmy o tym, że w razie awansu musimy sprzedać to miejsce – stwierdził Lucjan Błaszczyk. - Procedura jest taka, że jeśli nie ma chętnych, to musimy to miejsce oddać do PZTS za jakąś symboliczną sumę 10 tysięcy złotych i związek tym będzie dysponował. A jeśli będą kluby, które wyrażą chęć odkupienia miejsce, to my zdecydujemy, któremu klubowi je odsprzedamy. Kilka fajnych zespołów spadło z Superligi: Białystok, Olesno, Rzeszów czy Toruń. Tam zainteresowanie jest duże. Zobaczymy, co się wydarzy.