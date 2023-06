Bachusiki oczami dzieci, czyli konkurs z okazji jubileuszu miasta. Prace w salonie PGNIG w Zielonej Górze

Bachusiki oczami dzieci na podwójny jubileusz miasta

Skąd taki temat konkursu?

- A to w związku z obchodami 800- lecia Zielonej Góry i 700-lecia uzyskania praw miejskich! Bachusiki to symbol miasta, jedna z głównych atrakcji, zwłaszcza dla dzieci – podkreślają koordynatorki konkursu: dyrektorka przedszkola MP 10 z Oddziałami Integracyjnymi Angelika Niekraszewicz, nauczycielki współorganizujące kształcenie specjalne: Agata Sworek i Marlena Pogorzelczyk oraz nauczycielka wychowania przedszkolnego Justyna Świderska. – Do udziału w wydarzeniu zaprosiłyśmy władze miasta, autora ponad 40 Bachusików w mieście – rzeźbiarza Artura Wochniaka czy historyka, regionalistkę, który stworzył mapę Bachusików w mieście – Roberta Jurgę.

Partnerem przedsięwzięcia jest PGNiG z siedzibą przy ul. Bohaterów Westerplatte 15 , gdzie od wtorku, 20 czerwca, przez kilka dni będzie można podziwiać wystawę prac dzieci.