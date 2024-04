Najbardziej poszkodowany w bójce w centrum Zielonej Góry trafił do szpitala. Zarzuty usłyszeli wszyscy

Bójka w centrum Zielonej Góry. Świadek zawiadomił policję

O bójce na ul. Lisiej w Zielonej Górze poinformował policję jeden ze świadków. To był 11 marca. – Na miejsce natychmiast skierowani zostali policjanci służby patrolowej i kryminalnej, którzy zatrzymali trzech jej uczestników. Jeden z nich w poważnym stanie natychmiast trafił do szpitala, natomiast dwaj pozostali do policyjnej celi – informowała wówczas zielonogórska policja.

KMP w Zielonej Górze podała też, że zatrzymani mężczyźni są w wieku od 23 do 49 lat, to mieszkańcy powiatu zielonogórskiego i nowosolskiego, znani policji i wielokrotnie notowani oraz karani za różne przestępstwa.

Zaraz po zdarzeniu policjanci z wydziału kryminalnego rozpoczęli działania operacyjne, aby ustalić tożsamość i zatrzymać pozostałe dwie osoby. Już po kilku godzinach od zdarzenia, dwaj kolejni uczestnicy bójki zostali zatrzymani w województwie zachodniopomorskim przez policjantów służby patrolowej z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. To obcokrajowcy w wieku 19 i 42 lata. Podejrzani zostali rozpoznani przez świadków.