Bajeczna różowa aleja w Zielonej Górze zachwyca i zachęca do fotografowania. Ależ tu jest magicznie!

To tylko jeden przykład. Jedno osiedle, jedna ulica, a ile sprawia mieszkańcom radości. Chodzi o ulicę Prostą na osiedlu Zacisze w Zielonej Górze. Na jej wzór podobne drzewa posadzono w innych rejonach miasta, by także inne miejsca wiosną stawały się różowe i cieszyły oczy mieszkańców i ich gości.

Wiśnie japońskie tworzą piękne baldachimy

Kwitnące wiśnie japońskie sakura, bo o nich mowa, pochodzą z Japonii, Korei i Chin. To małe drzewo liściaste, pień jest krótki, dość skromny, za to korona drzew gęsta. Obsypana kwiatami wydaje się dużo większa. Generalnie to ozdobne drzewo ma od 4,5 metra do 7,5 metra wysokości. Liście ułożona są naprzemienne. Kwiaty są wytwarzane w baldachowatych gronach po 2-5 razem na krótkich ostrogach. I właśnie wiosną - od marca do maja - w zależności od pogody te kwitnące wiśnie japońskie są najbardziej podziwiane. Kwiaty są różne, pojedyncze, podwójne, wielokrotne... Niektóre pachną, inne nie. Owoc, który obserwujemy latem, jest czarny, wielkości grochu. Chętnie zjadają je ptaki. Dla ludzi są trujące...