Tłumy na naszej akcji "Drzewko za surowce wtórne" | ZDJĘCIA, FILM

– Jako firma, zawsze chętnie wspieramy inicjatywy związane z ekologią. Ciszymy się, że możemy tutaj być z Gazetą Lubuską – mówił Paweł Nijaki, rzecznik prasowy Lubuskiego Zakładu Polregio w Zielonej Górze. – U podstaw naszej działalności leży również ekologia, bo transport zbiorowy jest tym najbardziej zrównoważonym i ekologicznym. Jednak transport indywidualny to zawsze jest większe zagrożenie dla naszej planety. Chcemy tę ideę promować, że można i warto korzystać z kolei regionalnej. Jest to alternatywa na poznanie całej Polski i szczególnie województwa lubuskiego, do czego bardzo zachęcamy.