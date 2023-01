Będą wielkie emocje? Enea Zastal BC Zielona Góra zagra z Legią Warszaw. Łukasz Koszarek: Nie będzie to dla mnie zwykły mecz

- Na pewno planem minimum był awans do czołowej czwórki i on ciągle jest w naszym zasięgu [Legia w tej chwili jest piąta – red.]. Poprzednie play offy pokazały, że wszystko, co najważniejsze, będzie się działo właśnie w tej fazie rozgrywek. Żółte światła ostrzegawcze palą się już jednak dość długo i mocno. My po prostu musimy grać lepiej, bo oczekiwania są takie, byśmy byli w czołówce ligi.