Bez sensacji w Zielonej Górze. Zastal Zielona Góra przegrał z Anwilem Włocławek

Enea Stelmet Zastal BC Zielona Góra - Anwil Włocławek 73:83

Zielonogórzanie źle weszli jednak w trzecią kwartę i po 24 minutach goście objęli najwyższe, siedemnastopunktowe prowadzenie (58:41). Zastal wziął się jednak do pracy, jeszcze w trzeciej kwarcie zszedł poniżej dziesięciu punktów straty (58:66). Gdy na początku ostatniej odsłony najbardziej doświadczony w Zastaliu Paweł Kikowski trafił za trzy, przewaga Anwilu stopniała do siedmiu punktów (68:61). – Był moment dekoncentracji, ale wtedy zagraliśmy twardą obronę – mówił jeden z koszykarzy z Włocławka Jakub Garbacz. Rzeczywiście, to jednak było wszystko, na co stać było zastalowców. Włoclawianie zdobyli siedem punktów z rzędu i odjechali znów na kilkunastopunktowe prowadzenie kontrolując wydarzenia do końca.