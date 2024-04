W Pucharze Polski odwrotnie niż w lidze. Lechia ograła Stilon na stadionie przy Olimpijskiej

SOLAR HOME STILON GORZÓW WLKP. – LECHIA ZIELONA GÓRA 0:2 (0:1)

Faworyt w odwrocie

Do końca pierwszej połowy przeważali miejscowi. Częściej byli przy piłce, dłużej nią operowali, oddali większą liczbę strzałów. Nie znalazło to jednak żadnego przełożenia na rezultat. Zielonogórzanie zeszli do szatni z przewagą jednego gola.

"Czerwień" dla kapitana Stilonu

W końcówce obydwaj trenerzy – Łukasz Maliszewski i Andrzej Sawicki – najwyraźniej doszli do wniosku, że liga ma pierwszeństwo przed Pucharem Polski i zaczęli ściągać z placu swych najlepszych zawodników. W swoistym pojedynku rezerw kropkę nad „i” postawili goście. W czwartej minucie doliczonego czasu gry przeprowadzili szybką kontrę, po której piłki trafiła do Tomasza Matuszewskiego. Stojąc sam, dwa metry przed pustą bramką, nie mógł się pomylić. Kopnął piłkę do „klaty” i tym samym przypieczętował awans Lechii do okręgowego półfinału Fortuna Pucharu Polski.