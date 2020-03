Bez żużla w marcu! Wszystkie sparingi odwołane

Ważne imprezy odwołane zostały już wcześniej. Wiadomo, że nie będzie Memoriału Edwarda Jancarza w Gorzowie, meczu Polska – Australia w Toruniu, czy Memoriału Alfreda Smoczyka w Lesznie. Teraz okazuje się, że kibice nie będzie również zadnych spotkań sparingowych, które miały być dla żużlowców formą przygotowań do rozgrywek ligowych, których start zaplanowany jest na pierwszy weekend kwietnia. Decyzje w sprawie meczów ligowych nie zostały jeszcze podjęte. 16 marca dojdzie do spotkania zarządców klubów z przedstawicielami PGE Ekstraligi.

Komunikat Polskiego Związki Motorowego:

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID -19 chorobę wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2, Polski Związek Motorowy zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Sportu, zwraca się do wszystkich organizatorów wydarzeń w zakresie działalności PZM z rekomendacją zawieszenia przeprowadzania zawodów, imprez oraz szkoleń do dnia 1 kwietnia 2020 r.

Główna Komisja Sportu Żużlowego nie wyraża zgody na organizację zawodów treningowych (sparingów) do 1 kwietnia 2020 r. W zależności od rozwoju sytuacji związanej z zagrożeniem epidemiologicznym, o dalszych zaleceniach będziemy informowali na bieżąco.