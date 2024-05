Bezpłatne konsultacje z fizjoterapeutą i inne akcje NFZ. Chętnych do darmowych porad nie brakuje

Darmowe porady w siedzibie NFZ

- Od kilkunastu miesięcy organizujemy spotkania z farmaceutami. Pacjenci przychodzą np. ze swoimi lekami, pytają, czy można je łączyć – mówi rzecznik lubuskiego NFZ Joanna Branicka. - Od kilku miesięcy zapraszamy na spotkania z psychoterapeutą, by porozmawiać o zdrowiu psychicznych, uzyskać porady czy wskazania, gdzie powinna się dana osoba udać po pomoc. Teraz po raz pierwszy zorganizowaliśmy spotkanie z fizjoterapeutami.

Zainteresowanie akcją było duże. Jedna z pań trafiła do pseudofizjoterapeuty i z tego powodu miała problemy. Jak więc można sprawdzić, czy trafiliśmy do właściwego fizjoterapeuty?

- Wystarczy wejść na stronę Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów, w wyszukiwarce wpisać nazwisko specjalisty i okaże się, czy rzeczywiście posiada on prawo do wykonywania zawodu fizjoterapeuty – mówi Justyna Lech, koordynator wojewódzka Krajowej Rady Fizjoterapeutów.