Prasówka z Zielonej Góry 18.06.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W sprawie tragicznej śmierci Jacka B., pseudonim Lelek, do której doszło 26 lutego we Wschowie, postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze. Tego dnia mężczyzna miał być zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji.

– Niech pani nie sieje nienawiści – apelował radny do posłanki. – Zadłużenie rośnie dramatycznie – grzmiała radna. – Niech się pani na następny raz lepiej przygotuje – mówił do radnej marszałek. –To pan jest nieprzygotowany – brzmiała odpowiedź. Przedstawiciele głównych sił politycznych odmiennie widzą to, w jakim stanie jest województwo lubuskie.