Biegiem po Wzgórzach Piastowskich. Wielu śmiałków zmierzyło się z „Parszywą 12”

„Jedni mówią trudna trasa, inni wręcz przeciwnie, że łatwa, a jeszcze inni, że nietypowa. My mówimy, że z całą pewnością jest PARSZYWA! Ta trasa to 12 km po wzniesieniach i zbiegach. Ta trasa jest na pewno wyjątkowa!” – tak organizatorzy 11. Crossu Zielonogórskiego – „Parszywa 12” – zachęcali biegaczy do wzięcia udziału w imprezie. Na starcie usytuowanym tuż przy zielonogórskim Amfiteatrze stanęło ponad 260 zawodniczek i zawodników. Z trudną trasą wyznaczoną na Wzgórzach Piastowskich najlepiej poradzili sobie Iryna Vyzhyhan z Poznania i Jacek Stadnik z Zielonej Góry.