Brud i martwa ryba. Mieszkańcy skarżą się na zbiornik wodny przy ul. Partyzantów w Zielonej Górze

Zbiornik wodny przy ul. Partyzantów

Naprzeciwko miejskiej komendy przy ul. Partyzantów w Zielonej Górze znajduje się niewielki parczek, przy którym wybudowano również zbiornik wodny. Jak donoszą nam mieszkańcy, to miejsce wygląda w ostatnim czasie na zaniedbane.

- Będąc dzisiaj na spacerze w parku, spotkałam obok zbiornika wodnego dwie zbulwersowane starsze panie - relacjonuje nam pani Ewa, zielonogórzanka. - Przyglądały się zawartości wody. Leżała tam ogromna, napuchnięta przez rozkład ryba. Stan zbiornika niestety dosyć łatwo można było ocenić, jako tragiczny. Aż trudno to opisać. A przecież miał być ozdobą pięknie odnowionego parku. Tymczasem po krótkim okresie eksploatacji zbiornik stał się obrzydliwym bagniskiem, wypełnionym cuchnącą cieczą okraszoną butelkami i śmieciami - twierdzi pani Ewa.

Jak twierdzi zielonogórzanka pozostałe ryby zapewne wkrótce też zginą. - Żal nam wszystkim tych ryb, kaczek i innych ptaków, które usiłują korzystać ze zbiornika - dodaje.

Urząd miasta zbada stan zbiornika

Pomimo, że za porządek w parku odpowiada Zakład Gospodarki Komunalnej to jednak do utrzymania czystości w miejskich zbiornikach wodnych magistrat zatrudnia w drodze przetargu zewnętrznego wykonawcę. - Przekażę uwagi mieszkańców do firmy. Sprawdzimy sytuację - zapowiada Konrad Witrylak dyrektor departamentu przedsiębiorczości i gospodarki komunalnej w urzędzie miasta. I jednocześnie zwraca uwagę na inny aspekt sprawy.