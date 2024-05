Wygląda, jak porzucone zamczysko. Wieża góruje nad Odrą. Co tam miało być i dlaczego tej budowy nie dokończono?

Miejsce z tajemniczą historią

Jaki mógł być cel tej budowy nad Odrą w Cigacicach? Ireneusz Gorzelanny, prezes Stowarzyszenia Przewodnik Lubuski bierze pod uwagę dwie koncepcje. Ale zaznacza, że pełnej dokumentacji tego obiektu nigdzie nie ma. Jeśli prawdziwa jest pierwsza wersja, to oznaczałoby, że historia wieży górującej nad rzeką od zachodu Cigacic sięga czasów budowy Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, a więc lat 1932 – 1940. Pewne jest, że ta wieża to silos na cement, a cały obiekt miał służyć jako przesypownia cementu.

– To, co mnie najbardziej przekonuje, to potrzeba budowy MRU. Był to czas, kiedy trzeba było przesyłać nie tylko z głębi Niemiec, ale też z Opolszczyzny ogromne ilości cementu. Najłatwiej przesłać było go barkami i dalej wieźć pociągiem – wyjaśnia przewodnik. Byłaby to szybka i prosta droga dowiezienia materiału.