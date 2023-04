Był wypadek, korek i opóźnienie. Młodzież nie dojechała na zawody, a rodzice mają teraz pretensje do organizatora

Rodzice widzą złą wolę

Przebieg zdarzeń opisał nam jeden z rodziców uczennicy I LO (dane personalne zastrzegł sobie do wiadomości redakcji). W nadesłanym do redakcji mailu stwierdził m.in.:

„Bus z drużynami I LO stanął w korku dosłownie kilka minut po wypadku. Wychowawca młodzieży zadzwonił do prezesa SZS Ziemia Lubuska pana Zbigniewa Bermesa, informując go o zaistniałym zdarzeniu i z prośbą o ewentualne opóźnienie rozpoczęcia biegu dziewcząt o godz. 12.20 oraz biegu chłopców o godz. 12.40 (obydwa na 1.000 m).

Trasa S3 stała się przejezdna tuż przed godz. 12.00. Wychowawca ponownie zadzwonił do organizatora z informacją, że bus z młodzieżą może już jechać na miejsce zawodów. Pan Bermes oświadczył, że nie przesunie godzin startu sztafet z uwagi na zbyt duże opóźnienie. Trasą S3 jedzie się z Deszczna do Babimostu około godziny (86 km). Sztafety były ostatnimi punktami zawodów.

Zadaję sobie następujące pytania: jakie przesłanki zdecydowały, że nie można było opóźnić tych biegów o około 40 do 60 minut? Przecież zawody odbywały się na wolnym powietrzu. Czy była to kwestia kosztów wynajmu stadionu i opłat dla sędziów? A może organizator nie chciał poświecić więcej czasu na pobyt na zawodach aniżeli to wynikało z programu?