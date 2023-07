Chwila wzruszenia i łzy szczęścia. Piękne oświadczyny i niezwykły doping na meczu Enei Falubazu Zielona Góra z Ostrowem Wlkp.

Wielkie emocje przy W69

Ależ to było meczycho! Enea Falubaz Zielona Góra sięgnął po jedenaste w tym sezonie zwycięstwo i w obecnym sezonie I Ligi Żużlowej wciąż jest niepokonany. Początkowo to goście utrzymywali prowadzenie, stawiali opór i zapowiadało się, że nie będzie to łatwa przeprawa, ale w końcu zostali "złamani". I to Falubaz mniej więcej od połowy meczu zaczął dyktować warunki na własnym torze i dzięki mocnej końcówce pewnie wygrał z Ostrowem Wlkp. 54:36.

Oświadczyny w czasie meczu

Nie mniejsze emocje były również na trybunach. Przepiękna oprawa przywitała zawodników, by już chwilę później fenomenalny doping utrzymujący się do końca meczu niósł zielonogórzan do zwycięstwa. Żeby tego było mało, jeden z sektorów kibiców zamienił się na chwilę w "statek miłości". A to za sprawą niecodziennych oświadczyn. Do wzruszającej chwili doszło tuż po piątym biegu. Nie brakowało łez wzruszeń i gromkich braw dla pary zakochanych. To i wiele więcej zdjęć z niedzielnego meczu znajdziecie w naszej galerii.