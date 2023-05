Co dalej z zielonogórską koszykówką? Powrót do korzeni i nowe rozdanie w Zastalu Zielona Góra

Nowy etap i budowa od podstaw

Przypomnijmy, że brak awansu do fazy play off miał miejsce po raz pierwszy od sezonu 2010/2011. Tuż po zakończeniu rozgrywek właściciel klubu Janusz Jasiński zadeklarował, że organizacyjnie klub powinien „wrócić do korzeni”. Oznacza to jedno: od nowego sezonu ma się rozpocząć nowy etap w życiu Sportowej Spółki Akcyjnej „Grono”. Na czym miałby on polegać?