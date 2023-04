Co to był za mecz!? Co to był za doping!? Kibice zdzierali gardła niosąc Falubaz do zwycięstwa. Piękna wrzawa i oprawa na trybunach |ZDJĘCIA Michał Korn Cezary Konarski

Niezwykle głośny doping niósł się w okolicach żużlowego stadionu W69 w Zielonej Górze. Gorąca (nie tylko za sprawą słońca) atmosfera udzielała się zarówno na trybunach, jak i na torze. Kibice zdzierali gardła, a ich doping niósł Falubaz do upragnionego zwycięstwa.

Niezawodni kibice ponieśli Eneę Falubaz Zielona Góra do zwycięstwa nad Polonią Bydgoszcz 50:40. Atmosfera na z każdym biegiem stawała się coraz bardziej gorąca. W tym meczu było wszystko! Akcje, kontry, walka do ostatniego łuku, emocje do samego końca i wspaniali kibice. Ich doping oraz oprawa słychać było w promieniu kilkuset metrów!