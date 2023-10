Co za horror! Koszykarze Enei Stelmetu Zastalu BC Zielona Góra z drugim zwycięstwem w Orlen Basket Lidze

Drugie zwycięstwo w Orlen Basket Lidze odnieśli koszykarze Enei Stelmetu Zastalu BC. Zielonogórzanie pokonali w Gliwicach Tauron GTK 92:90.

Tauron GTK Gliwice – Enea Stelmet Zastal BC Zielona Góra 90:92

Kwarty: 25:30, 26:24, 16:17, 23:21;

Kwarty: 25:30, 26:24, 16:17, 23:21;

Price 22, Gray 18 (3x3), Mcewen 19 (2x3), Frąckiewicz 10, Laksa 2 oraz Henderson 17 (3x3), Śnieg 2, Busz 0, Palmowski 0. Enea Zastal BC: Hall 27 (1x3), Wójcik 10, Musić 9, Groselle 8, Woroniecki 5 (1x3) oraz Hepa 9 (1x3), Washington 8 (1x3), Kołodziej 8 (1x3), Kikowski 5 (1x3), Lewandowski 3 (1x3), Było to szalenie ważne zwycięstwo zielonogórskiej ekipy. Gliwiczanie zajmują ostatnie miejsce w tabeli, dotąd nie wygrali żadnego meczu. Zastal zaś zwyciężył po raz drugi, wcześniej ekipa Davida Dedka odniosła sukces wygrywając w Łańcucie nad Sokołem. Mecz w Gliwicach nie należał do najpiękniejszych, ale zastalowcy pokazali charakter i „nie pękli” w ostatnich minutach. Pierwsza połowa na plus w wykonaniu gości. Po pierwszej kwarcie zielonogórzanie prowadzili 30:25. W drugiej odsłonie po punktach Jana Wójcika Biało Zieloni osiągnęli już 11-punktowe prowadzenie. Gliwiczanie odrobili jednak część strat i na przerwę Zastal schodził tylko z trzypunktową zaliczką. Było 54:51.

Trzecia kwarta to gra „kosz za kosz”. Obie drużyny popełniały mnóstwo błędów. Po 30 minutach, dzięki „trójce” Kamaki Hepy Zastal wyszedł na prowadzenie 71:67. Lepiej w ostatnią kwartę meczu weszli gliwiczanie, którzy wyszli na prowadzenie 72:71. Zastal się jednak pozbierał. Na 4 minuty przed końcem goście wyszli na prowadzenie 87:81. W końcówce gospodarze próbowali odwrócić niekorzystny wynik, ale punkty pojechały do Zielonej Góry. Zastal wygrał 92:90.

W zespole prowadzonym przez trenera Davida Dedka świetną partię rozegrał Darious Hall. Amerykanin zdobył 27 punktów. We wtorek (31.10.) zielonogórzan czeka rywalizacja z łotewską Valmierą w ramach ligi ENBL.

Po meczu powiedzieli:

Paweł Turkiewicz (trener GTK Gliwice): - To był mecz, który bardzo chcieliśmy wygrać. Popełniliśmy za dużo błędów, daliśmy otworzyć się zawodnikom gości w pierwszej połowie. Było za mało koncentracji i goście zdobywali zbyt dużo łatwych punktów przez co mieli pewność w grze. Wróciliśmy do gry w drugiej połowie. W końcówce to już gra nerwów, zabrakło chłodnej głowy i dlatego przegraliśmy.

Aleksander Lewandowski (zawodnik Zastalu): – Cieszymy się ze zwycięstwa, potrzebowaliśmy tej wygranej. Można był się spodziewać, że będzie to wyrównane spotkanie, było trochę brudnej gry, nie do końca ładnej. Najważniejsza jest wygrana, powstrzymaliśmy ich najlepszych strzelców, to był chyba klucz.

David Dedek (trener Zastalu): – Wiedziałem, że będzie to trudne spotkanie i że Gliwice będą grały twardo. Zaskoczyło nas to, że mieli dobrą skuteczność rzutów z dystansu, wcześniej nie było to ich zaletą. W drugiej połowie celowo odpuściliśmy ich trzypunktowe rzuty, ale zamknęliśmy strefę podkoszową. To zadecydowało.

