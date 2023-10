Cudów na żużlu nie ma. Enea Falubaz Zielona Góra w PGE Ekstralidze!

Jednak przed meczem hurraoptymizm tonował Piotr Protasiewicz, dyrektor sportowy w Falubazie. - Jeszcze nie pora i czas na świętowanie – przestrzegał. - Mamy do odjechania 15 trudnych wyścigów. Owszem, mamy przewagę, ale to nie jest trzydzieści punktów, a tylko dziesięć. Dlatego do końca musi być koncentracja i pokora. Oczywiście jesteśmy faworytami, tym bardziej, że pojedziemy u siebie i to z zaliczką, dlatego na pewno większość atutów jest po naszej stronie. Pamiętajmy jednak, że to jest sport, w którym zdarzają się losowe sytuacje. Pozostał nam ostatni krok do realizacji upragnionego celu. Jest tak blisko, że grzechem byłoby gdybyśmy tego nie wykorzystali.