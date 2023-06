Cudu w Ostrowie nie było. Enea Falubaz Zielona Góra znów zwycięski!

Arged Malesa Ostrów Wlkp. - Enea Falubaz Zielona Góra 34:55

Przed meczem w środowisku żużlowym mówiło się, że jeśli Falubaz ma w tym sezonie po raz pierwszy przegrać, to właśnie na torze w Ostrowie Wlkp. W konfrontacji z drużyną, która przed rozgrywkami upatrywana była w roli jednego z I-ligowych faworytów. Zespół Arged Malesy nie spisuje się jednak zgodnie z przewidywaniami fachowców, a do tego ostatnio miał problemy, bo kontuzjowany był Francis Gusts. Łotysz przed meczem z zielonogórzanami zapowiadał, że po kilku tygodniach przerwy postara się wrócić do ścigania. Wrócił i to w niezłym stylu, ale miał też sporego pecha w jednym z biegów.