Czas pozjadać zapasy żywności. Jak to robić z głową?

Niektórzy z nas posiadają w domu zapasy żywności, które wkrótce trzeba będzie zużyć. Inni lubią zajadać stres i nudę słodyczami oraz słonymi przekąskami. Jeszcze kolejni siedzą w domu i niewiele się ruszają. Wreszcie spora część z nas ma zapasy, lubi sobie podjeść i nie wychodzi z domu. Co począć, aby jeść smacznie, zdrowo, nie utyć, nie marnować i jeszcze zadbać o swoją odporność? Jest to trudne, ale do zrobienia.

