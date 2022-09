Czy żegnając się z kapitanem Piotrem Protasiewiczem, Stelmet Falubaz Zielona Góra przywita się z PGE Ekstraligą?

10 punktów to dużo, czy mało? Zastanawiają się kibice, rozważają żużlowcy i dziennikarze. Dzieje się tak od zakończenia pierwszego meczu finału play off I ligi, w którym Wilki Krosno pokonały na własnym torze Stelmet Falubazu Zielona Góra 50:40. W niedzielę 18 września o godz. 16.00 rozpocznie się rewanżowy pojedynek na zielonogórskim torze. Drużyna z Krosna do awansu potrzebuje zwycięstwa w dwumeczu, Falubazowi wystarczy remis, ponieważ po sezonie zasadniczym zajmował wyższe miejsce w tabeli.

Wojewoda lubuski: Zrobiłem to dla sportu

Mało brakowało, by niedzielne spotkanie odbyło się bez udziału kibiców na trybunach stadionu przy W69. Po ostatnim meczu Falubazu w Zielonej Górze lubuska policja złożyła u wojewody wniosek o to, by 18 września na stadion nie wpuszczać kibiców. Był to efekt nieodpowiedniego zachowania kibiców Falubazu podczas tegorocznych meczów, a szczególnie w trakcie wspomnianego, ostatniego spotkania z Polonią Bydgoszcz.