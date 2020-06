Czytelnicy pytają o księgarnie i szkolne podręczniki. My wiemy i odpowiadamy

- Co roku kupowałam używane i nowe podręczniki w księgarni pod dawnym Hermesem przy ul. Bohaterów Westerplatte, ale teraz nie jestem pewna, czy będę mogła załatwić tam sprawę - pyta pani Karolina. - Wszędzie się słyszy, że z powodu pandemii koronawiusa księgarnie padły. Poza tym nie wiadomo, co ze szkołą i podręcznikami? Czy już są dostępne? No i jak będzie wyglądało nauczanie od września...

Księgarnie otwarte, podręczników nie brakuje

Wszyscy liczą na to, że we wrześniu szkoły zostaną otwarte i lekcje będą mogły się toczyć w tradycyjny sposób. Nauczanie zdalne to nie to samo, co bezpośredni kontakt z nauczycielem i rówieśnikami. Nie można jednak wykluczyć, ze nowy rok szkolny także uczniowie rozpoczną przed komputerami. Niezależnie od tego, jak będą zdobywać wiedzę i umiejętności, muszą posiadać podręczniki.