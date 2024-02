Czytelnicy wskazują dziesiątki dróg w Zielonej Górze do remontu. Jazda po nich to istna udręka!

Dramatyczne opisy stanu ulic

Mieszkańcy tych ulic w Zielonej Górze mają dość! Pada deszcz, to są odcięci od świata

Łatanie dróg nie jest rozwiązaniem

Pani Irena krytycznie ocenia sposób, w jaki miasto radzi sobie z problemem: "To jest bez sensu. Trzeba zrobić raz, a porządnie". Pan Piotr od kilku lat stara się o remont ulicy do budynku przy ul. Batorego 170. "Nie ma chodnika, a droga jest tak dziurawa, że aż strach jeździć i nic nie można zrobić. Wciąż nie ma w mieście pieniędzy. A taka kasa niby była dla miasta" - zastanawia się mieszkaniec.

Mieszkańcy wskazują ulice do remontu

Planowane remonty i budowa dróg

Prezydent Zielonej Góry, Janusz Kubicki, potwierdził, że remonty i budowa dróg to temat rzeka. W mediach społecznościowych napisał: "Jest wiele dróg gruntowych, które nie przypominają jezdni, a już bardziej bagna. Jest ich dużo w całym mieście, nie tylko na dzielnicy, ale i w starej części. Jedna z nich to ul. Węglowa, która od kilkudziesięciu lat czekała na remont, zdąży się to w tym roku".