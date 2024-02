Dla niektórych wiosna może być utrapieniem. Co pyli w marcu? Na te rośliny alergicy muszą uważać. Zobacz kalendarz pylenia

Jak objawia się alergia? To musisz wiedzieć

Uczulenie objawia się wodnistym katarem, puchnięciem lub zaczerwieniem oczu, niekiedy jest też suchy kaszel. Co więcej, alergie mogą się krzyżować. Powodują to np. owoce, które posiadają podobne do roślin białka. Zjedzenie jabłka, gdy jest się uczulonym na pyłki bylicy, może więc doprowadzić do nasilenia alergii wziewnej. Oprócz przyjmowania leków warto w tym czasie unikać spacerów w godzinach największego stężenia pyłów.