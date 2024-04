To szczepionka, która chroni przed rakiem. Ponad sześć tysięcy lubuskich dzieci zaszczepionych. To wciąż mało!

Zdrowie Lubuszan. Szczepionka, która chroni przed rakiem

Dobiega końca Europejski Tydzień Szczepień. To okazja do przypomnienia, że od blisko roku jest możliwość skorzystania z bezpłatnej szczepionki przeciwko HPV. Można ją otrzymać w przychodni POZ po wcześniejszym umówieniu. Można umówić telefonicznie wizytę lub przez Internetowe konto Pacjenta. Wykaz placówek, które się włączyły się do programu, można znaleźć na stronie internetowej lubuskiego oddziału NFZ na mapie punktów szczepień. W naszym województwie jest ponad 100 takich miejsc.

– Ta szczepionka chroni przed zakażeniem HPV. To wirus, który powoduje choroby nowotworowe. Szczepionka ma bardzo wysoką skuteczność. Daje stosunkowo niewiele łagodnych objawów ubocznych. Dlatego zachęcam do szczepień – podkreśla prof. dr hab. Anna Mania, specjalista pediatrii i chorób zakaźnych.

Prof. Mania przyznaje, że nie czeka na pytania rodziców o tę szczepionkę, widząc wiek pacjentów zaczyna temat. W Lubuskiem już sześć tysięcy dzieci zaszczepiło się. Ale to wciąż mało. Dlaczego? – Jako społeczeństwo wciąż bardzo mało na ten temat wiemy. A szczepionka jest dostępna i refundowana. Była akcja medialna, ale to wciąż mało – wyjaśnia pediatra.

Wpływ na decyzje niektórych rodziców może mieć to, że skoro wirus jest przenoszony drogą płciową, to szczepionka może być odbierana, jako zachęta, czy przyzwolenie do zbyt szybkiej inicjacji seksualnej. Prof. Anna Mania, tłumaczy, że jest to mit i mylenie pojęć, a szczepienie przeciw wirusowi HPV, nie oznacza, że zachęcamy do aktywności seksualnej.