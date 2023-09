Do finału jeden krok! Enea Falubaz Zielona Góra faworytem rewanżu z Ostrowem Cezary Konarski, Maciej Noskowicz

Żużlowcy Enei Falubazu Zielona Góra są o krok od finału play off I ligi. Wszystko wskazują na to, że wygrają półfinałowy dwumecz z Arged Malesą Ostrów Wlkp. i wjadą do ostatecznej batalii o awans do PGE Ekstraligi. Zielonogórzanie wygrali pierwszy półfinałowy mecz play off w Ostrowie 47:42 i w rewanżu na własnym torze będą faworytami. Niedzielny (17 września) bój o awans do wielkiego finału rozpocznie się o godz. 14.00.