Do Zielonej Góry wraca Garbobranie. Tego zlotu nie można przegapić!

- Nie mam garbusa, ale na ten zlot zawsze czekam. Modele garbusów starsze, nowsze w przeróżnych mniej i bardziej jaskrawych kolorach. Syn jest zachwycony! Mąż również. No dobra, ja też trochę. Takie tło to idealny plener fotograficzny. Można sobie selfiaczka strzelić. Zawsze miło wspominam sznur tych aut jadących wolno przez Zieloną Górę. Nie ma osoby, której taki widok by nie zainteresował - mówi pani Ola z Zielonej Góry. - Fajne jest to, że choćbyś nie wiadomo jak był czy była z dala od tematów moto, właściciele tych aut i rozmowa z nimi są w stanie tak zahipnotyzować, że momentalnie znajdujecie wspólny język i nagle chcecie się stać specjalistami od garbusów - dodaje śmiejąc się.