Od dziecka chciał mieć legendarnego garbusa. W końcu go kupił! Marzenia Pana Michał z Zielonej Góry spełniły się. "Musiałem go mieć" | FILM

- Ten garbus zawsze pojawiał się gdzieś na ulicach, jak byłem mały no i dorastało się z myślą, że fajnie by było mieć takie auto. No i się udało. To jest garbus, który po prostu ma to coś w sobie, auto kultowe. Trudno powiedzieć co w nim jest takiego fenomenalnego, natomiast dużo emocji jest z nim związanych, także stąd decyzja, jeśli chodzi o wybór właśnie garbusa - podkreśla nasz rozmówca.