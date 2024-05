Druga część regat o Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego za nami

23 maja rywalizację w Krynicy Morskiej zakończyli żeglarze i żeglarki w klasach 420, Cadet i L’Equipe. To klasy przeznaczone dla młodzieży, a Cadet nawet dla dzieci. We wszystkich trzech klasach rywalizowano nie tylko o medale, ale stawką były też wewnętrzne eliminacje do mistrzostw świata. Dwa pierwsze dni ścigania przyniosły niezbyt silny wiatr, słońce i umiarkowanie wymagającą falę. Warunki wręcz do żeglowania znakomite.

Wszystko się zmieniło dzisiaj – przyszło ochłodzenie, wiatr osiągał prędkość nawet 25 węzłów, a duża fala i silny prąd skutecznie utrudniały żeglowanie. „Krynica jeńców nie bierze” powiedział jeden z sędziów obserwujących, jak raz za razem łódki się wywracały, żeglarze wpadali do wody, a maszty szorowały po mulistym dnie. Młodzi zawodnicy świetnie sobie jednak radzili z postawieniem łódki i powrotem na pokład.